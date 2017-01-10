Правительство Китая решило пока не лицензировать Pokemon Go

КИЕВ. 10 января. УНН. Популярное приложение для смартфонов Pokemon Go и другие игры с использованием технологии "дополненной реальности" вряд ли будут доступны в Китае в ближайшее время, после того, как регулятор заявил, что не будет лицензировать их до оценки потенциальных рисков для безопасности, передает УНН со ссылкой на Reuters.