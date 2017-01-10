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12 марта, 19:49 • 106689 просмотра

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Правительство Китая решило пока не лицензировать Pokemon Go

Правительство Китая решило пока не лицензировать Pokemon Go

Киев • УНН

 • 7116 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Популярное приложение для смартфонов Pokemon Go и другие игры с использованием технологии "дополненной реальности" вряд ли будут доступны в Китае в ближайшее время, после того, как регулятор заявил, что не будет лицензировать их до оценки потенциальных рисков для безопасности, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, из-за вероятного "высокого уровня ответственности для национальной безопасности и безопасности жизни и имущества людей", китайский регулятор, Государственное управление по делам печати, печати, радио, кино и телевидения, координируется с другими государственными ведомствами для оценки рисков от игры.

Указано, что эти риски включают в себя "угрозу географической информационной безопасности и угрозы транспорта и личной безопасности потребителей".

Pokemon Gо - приложение, основанное на технологии "дополненной реальности" с возможностью находить, захватывать, сражаться и тренировать виртуальных существ, которых называют покемонами, которые появляются на экране, будто они находятся в том же реальном месте.

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