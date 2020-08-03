Уряд хоче запровадити кримінальну відповідальність за підробку документів: з’явився текст законопроекту

Так, законопроектом передбачається внести зімни до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за викрадення, привласнення, збут, підроблення документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, а також свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та/або використання завідомо підроблених таких документів.

"Важливі особисті документи" віднесли до того списку, викрадення яких тягне за собою штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів громадян або обмеження волі на строк до 3 років. Раніше покарання не передбачало обмеження волі громадян.



Викрадення документів, що підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, або свідоцтво про державну реєстрацію актів цивільного стану каратиметься арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років.



Використання завідомо підроблених документів, що посвідчують особу, або ж свідоцтво про шлюб каратиметься арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі від 3 до 5 років.



Вищезазначені дії, вчинені змовою групою осіб або службовою особою з використанням службового становища каратимуться позбавленням волі від 3 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років або без такого.



Нагадаємо, в Україні за п'ять років обліковано понад 70 тис. проваджень через підробку документів.