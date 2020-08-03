Уряд хоче запровадити кримінальну відповідальність за підробку документів: з’явився текст законопроекту
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. З’явився текст урядового законопроекту, яким хочуть змінити штрафи та запровадити кримінальну відповідальність за підробку паспортів, свідоцтв про шлюб та інших документів, що посвідчують особу та громадянство. Текст відповідного урядового законопроекту №3946 з’явився на сайті Верховної Ради, передає УНН.
Так, законопроектом передбачається внести зімни до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за викрадення, привласнення, збут, підроблення документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, а також свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та/або використання завідомо підроблених таких документів.
"Важливі особисті документи" віднесли до того списку, викрадення яких тягне за собою штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів громадян або обмеження волі на строк до 3 років. Раніше покарання не передбачало обмеження волі громадян.
Викрадення документів, що підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, або свідоцтво про державну реєстрацію актів цивільного стану каратиметься арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років.
Використання завідомо підроблених документів, що посвідчують особу, або ж свідоцтво про шлюб каратиметься арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі від 3 до 5 років.
Вищезазначені дії, вчинені змовою групою осіб або службовою особою з використанням службового становища каратимуться позбавленням волі від 3 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років або без такого.
Нагадаємо, в Україні за п'ять років обліковано понад 70 тис. проваджень через підробку документів.