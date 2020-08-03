Правительство хочет ввести уголовную ответственность за подделку документов: появился текст законопроекта

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 103426 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 112867 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 117759 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 151876 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117109 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 142488 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104480 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102864 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105126 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102308 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Правительство хочет ввести уголовную ответственность за подделку документов: появился текст законопроекта

Правительство хочет ввести уголовную ответственность за подделку документов: появился текст законопроекта

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 августа. УНН. Появился текст правительственного законопроекта, которым хотят изменить штрафы и ввести уголовную ответственность за подделку паспортов, свидетельств о браке и других документов, удостоверяющих личность и гражданство. Текст соответствующего правительственного законопроекта №3946 появился на сайте Верховной Рады, передает УНН.

Так, законопроектом предполагается внести изменения в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за похищение, присвоение, сбыт, подделку документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, а также свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и/или использование заведомо поддельных таких документов.

"Важные личные документы" отнесли в тот список, похищение которых влечет за собой штраф до 50 необлагаемых минимумов граждан или ограничение свободы на срок до 3 лет. Ранее наказание не предусматривало ограничения свободы граждан.

Похищение документов, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, или свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния будет караться арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 3 лет.

Использование заведомо поддельных документов, удостоверяющих личность, или же свидетельство о браке будет караться арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы от 3 до 5 лет.

Вышеупомянутые действия, совершенные сговору группой лиц или должностным лицом с использованием служебного положения наказываться лишением свободы от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет или без такового.

Напомним, в Украине за пять лет учтено более 70 тыс. производств из-за подделки документов.

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