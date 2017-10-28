Уряд Іспанії звільнив очільника поліції Каталонії

Це перший конкретний захід, вжитий після того, як парламент іспанського регіону проголосував за незалежність.

Раніше прем'єр Іспанії Маріано Рахой заявив, що розпускає парламент Каталонії. За його словами, 21 грудня в регіоні мають пройти позачергові вибори.

Він також звільнив каталонського лідера Карлеса Пучдемона та його кабінет.

Нагадаємо, 27 жовтня каталонський регіональний парламент оголосив незалежність від Іспанії.

Раніше офіційний Мадрид призначив нову тимчасову керівницю уряду Каталонії Сорайю Саєнц де Сантамарія замість усунутого Карлоса Пучдемона