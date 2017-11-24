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Уряд Ірландії може розпастися перед самітом щодо Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Напередодні саміту ЄС з приводу Brexit, ірландський уряд перебуває на межі розпаду після того, як опозиційна партія Fianna Fail погрозила розірвати коаліційну угоду з партією Fine Gael, передає УНН з посиланням на Reuters.

Так, розрив трирічної угоди, яка дозволила найбільшій партії Fine Gael утворити уряд меншості 18 місяців тому, призведе, швидше за все, до нових виборів у грудні або січні.

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Криза на три тижні випереджає саміт Європейського Союзу, під час якого прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар має відігравати важливу роль, виступивши зі звітом стосовно досягнення згоди про майбутній кордон між Ірландією та провінцією Британії Північною Ірландією.

Зокрема, у вівторок опозиційна партія Fianna Fail висловила недовіру віце-прем'єр-міністру Френсіс Марі Фітцджеральд, вимагаючи її відставки. Опозиційна партія зазначила, що, якщо пані Фіцджеральд піде у відставку, Fianna Fail міг би відмовитися від виходу з коаліції, проте міністр закордонних справ Саймон Ковеней заявив державній телекомпанії RTE, що пані Фіцджеральд не залишить посаду, оскільки члени парламенту від Fine Gael прийняли одностайне рішення про підтримку віце-прем’єр-міністра Френсіс Марі Фітцджеральд на надзвичайній нараді у четвер.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей назве детальну суму, яку її країна готова заплатити за Brexit, коли ЄС візьме на себе зобов'язання перейти до торгівельних переговорів.

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