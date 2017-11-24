Уряд Ірландії може розпастися перед самітом щодо Brexit

Так, розрив трирічної угоди, яка дозволила найбільшій партії Fine Gael утворити уряд меншості 18 місяців тому, призведе, швидше за все, до нових виборів у грудні або січні.

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Криза на три тижні випереджає саміт Європейського Союзу, під час якого прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар має відігравати важливу роль, виступивши зі звітом стосовно досягнення згоди про майбутній кордон між Ірландією та провінцією Британії Північною Ірландією.

Зокрема, у вівторок опозиційна партія Fianna Fail висловила недовіру віце-прем'єр-міністру Френсіс Марі Фітцджеральд, вимагаючи її відставки. Опозиційна партія зазначила, що, якщо пані Фіцджеральд піде у відставку, Fianna Fail міг би відмовитися від виходу з коаліції, проте міністр закордонних справ Саймон Ковеней заявив державній телекомпанії RTE, що пані Фіцджеральд не залишить посаду, оскільки члени парламенту від Fine Gael прийняли одностайне рішення про підтримку віце-прем’єр-міністра Френсіс Марі Фітцджеральд на надзвичайній нараді у четвер.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей назве детальну суму, яку її країна готова заплатити за Brexit, коли ЄС візьме на себе зобов'язання перейти до торгівельних переговорів.