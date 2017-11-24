Правительство Ирландии может распасться перед саммитом по Brexit

Так, разрыв трехлетнего соглашения, которое позволило крупнейшей партии Fine Gael создать правительство меньшинства 18 месяцев назад, приведет, скорее всего, к новым выборам в декабре или январе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперты подсчитали стоимость Brexit для британской семьи

Кризис на три недели опережает саммит Европейского Союза, во время которого премьер-министр Ирландии Лео Варадкар должна играть важную роль, выступив с отчетом по достижению согласия о будущей границе между Ирландией и провинцией Великобритании Северной Ирландией.

В частности, во вторник оппозиционная партия Fianna Fail выразила недоверие вице-премьер-министру Фрэнсис Мари Фитцджеральд, требуя ее отставки. Оппозиционная партия отметила, что, если дама Фицджеральд уйдет в отставку, Fianna Fail мог бы отказаться от выхода из коалиции, однако министр иностранных дел Саймон Коуэн заявил государственной телекомпании RTE, что госпожа Фицджеральд не оставит должность, поскольку члены парламента от Fine Gael приняли единогласное решение о поддержке вице-премьер-министра Фрэнсис Мари Фитцджеральд на чрезвычайном совещании в четверг.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назовет подробную сумму, которую ее страна готова заплатить за Brexit, когда ЕС возьмет на себя обязательства перейти к торговым переговорам.