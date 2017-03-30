Уряд ініціює розробку законодавства щодо нелегального видобутку бурштину
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Уряд України спільно з органами місцевого самоврядування ініціює розробку нового прозорого законодавства, що дозволить вирішити проблему нелегального видобутку бурштину, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
"Уряд прийняв рішення для того, щоб в кооперації з місцевим самоврядуванням, державними органами влади скооперувати цю роботу і зробити її абсолютно публічною. Найголовніше - зробити нове прозоре законодавство, яке дозволить публічно, відкрито займатися видобутком, з одного боку, і з іншого боку, щоб це було прозоро і ефективно для державного і місцевих бюджетів", - повідомив В.Гройсман.
Він зазначив, що у Парламенті неодноразово намагалися ухвалити необхідні рішення і покласти край незаконній діяльності бурштинової мафії, яка є "великою проблемою". Однак законодавчі зміни не були прийняті, і це дозволяє ділкам "і далі займатися тим, чим займаються". При цьому, за словами В.Гройсмана, рейди правоохоронних структур, що здійснюються час від часу, не є ефективними.
Як повідомляв УНН, В.Гройсман підтримав масштабну приватизацію держпідприємств.