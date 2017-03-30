Правительство инициирует разработку законодательства по нелегальной добычи янтаря

"Правительство приняло решение для того, чтобы в кооперации с местным самоуправлением, государственными органами власти совместить эту работу и сделать ее абсолютно публичной. Самое главное - сделать новое прозрачное законодательство, которое позволит публично, открыто заниматься добычей, с одной стороны, и с другой стороны, чтобы это было прозрачно и эффективно для государственного и местных бюджетов ", - сообщил В.Гройсман.

Он отметил, что в парламенте неоднократно пытались принять необходимые решения и положить конец незаконной деятельности янтарной мафии, которая является "большой проблемой". Однако законодательные изменения не были приняты, и это позволяет дельцам "и дальше заниматься тем, чем занимаются". При этом, по словам В.Гройсмана, рейды правоохранительных структур, осуществляются время от времени, не являются эффективными.

Как сообщал УНН, В.Гройсман поддержал масштабную приватизацию госпредприятий.