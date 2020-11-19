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Уряд ігнорує українських виробників "ковідних" тестів через закордонне лобі – Сердюк

Уряд ігнорує українських виробників "ковідних" тестів через закордонне лобі – Сердюк

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Окремі групи впливу в Україні лобіюють інтереси закордонних виробників тестів на коронавірус. Вони виступають єдиним фронтом, а український уряд на догоду їм повністю ігнорує українських виробників. Про це УНН розповів президент Всеукраїнської ради захисту прав пацієнтів Віктор Сердюк.

На його думку, запланована закупівля Україною шести мільйонів експрес-тестів на коронавірус через міжнародні організації повністю виключає з процесу українських виробників.

"Зовнішнє управління проти, і тут питання у тому, хто головний – собака чи хвіст, буває так, що хвіст крутить собакою. Якщо це робити лише в контексті українських тест-систем, окремі групи впливу будуть кричати, що це лобізм. Тож ці групи закордонного впливу виступають єдиним фронтом, а наші виробники сидять і чекають", - розповів Сердюк.

Він вважає, що український ринок виробників тест-систем та інших медичних препаратів достатньо потужний. У той момент, коли українські якісні тест-системи закуповуються за кордон, уряд витрачає мільярди на тести іноземного виробництва.

"Звичайно, треба фінансувати наших. Що, у нас нема українських виробників ліків? Є. Немає виробника вакцин? Є. Сидимо і дивимося, як нашу економіку зрештою доб’ють", - зауважив Сердюк.

Нагадаємо, що у Верховній Раді не задоволені діяльністю уряду з протидії коронавірусу: там наполягають на масовому тестуванні та закупівлі тестів на коронавірус у вітчизняного виробника.

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