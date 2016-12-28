Уряд дозволив "Укрзалізниці" здійснювати першочергові інвестиції без затвердженого фінплану
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив постанову, яка дозволить "Укрзалізниці" здійснювати першочергові капітальні інвестиції на суму 16 млрд грн з 1 січня без затвердження фінансового плану на 2017. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає УНН.
"…схвалено постанову, згідно з якою "Укрзалізниці" дозволено здійснювати витрати на першочергові напрямки плану капітальних інвестицій у 2017 році в розмірі 16 млрд грн з 1 січня наступного року, не очікуючи затвердження фінплану", - повідомив В.Омелян.
Як повідомляв УНН, тарифний комітет Міністерства інфраструктури дозволив "Укрзалізниці" підвищити тарифи.