Уряд дозволив командирам посвідчувати заповіти військових
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Кабінет міністрів України своєю постановою вніс зміни до порядку державної реєстрації заповітів та спадкових договорів у Спадковому реєстрі. Таким чином командири військовослужбовців зможуть посвідчити їхні заповіти в умовах воєнного стану. Про це повідомляє пресслужба уряду, передає УНН.
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«Постановою передбачається, що в умовах воєнного стану посвідчувати заповіти військовослужбовців (...) зможуть не тільки нотаріуси. Таке право отримали також командири (начальники) цих формувань (органів) та інші уповноважені таким командиром (начальником) особи», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що після посвідчення відповідні уповноважені особи мають надіслати заповіт через Генштаб ЗСУ, Міноборони, відповідний орган до Міністерства юстиції чи його територіального органу для його реєстрації нотаріусами у Спадковому реєстрі.
Водночас постановою встановлено строк у 2 робочі дні після отримання територіальним органом Мін'юсту заповіту, протягом яких забезпечується передача заяви про реєстрацію такого документа, посвідченого особою, яка в умовах воєнного стану відповідно до законодавства має право його посвідчувати, до реєстратора. Останній же протягом 3 робочих днів після отримання на зберігання такого заповіту здійснює його державну реєстрацію у Спадковому реєстрі.
Доповнення
Уряд готує рішення про надання статусу учасника бойових дій добровольцям у громадах.