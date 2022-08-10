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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Уряд готує постанову щодо надання статусу учасника бойових дій добровольцям у громадах

Уряд готує постанову щодо надання статусу учасника бойових дій добровольцям у громадах

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Кабінет міністрів України готує постанову, яка аргументує порядок надання статусу учасника бойових дій. Як повідомив під час круглого столу директор Директорату соціального захисту Міністерства у справах ветеранів України Руслан Приходько, у постанові передбачено механізми надання статусу учасника бойових дій з числа добровольців у громадах, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Зараз готується до прийняття постанова №413 КМУ. Це постанова, яка аргументує, безпосередньо, порядок надання статусу учасника бойових дій. У ній буде передбачено вже механізми надання статусу особам із числа добровольчих формувань територіальних громад. Їх будуть розглядати вже комісії Генштабу, а ми будемо розглядати в частині тих осіб, які на момент участі в бойових діях не були оформлені офіційно, але в подальшому оформилися, або ж перестали приймати участь в бойових діях”, – сказав Приходько.

Доповнення

В Україні на обліку в органах соціального захисту населення перебуває понад 470 тисяч учасників бойових дій.

Українські Національні Новини

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