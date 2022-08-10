Уряд готує постанову щодо надання статусу учасника бойових дій добровольцям у громадах

Цитата

“Зараз готується до прийняття постанова №413 КМУ. Це постанова, яка аргументує, безпосередньо, порядок надання статусу учасника бойових дій. У ній буде передбачено вже механізми надання статусу особам із числа добровольчих формувань територіальних громад. Їх будуть розглядати вже комісії Генштабу, а ми будемо розглядати в частині тих осіб, які на момент участі в бойових діях не були оформлені офіційно, але в подальшому оформилися, або ж перестали приймати участь в бойових діях”, – сказав Приходько.

Доповнення

В Україні на обліку в органах соціального захисту населення перебуває понад 470 тисяч учасників бойових дій.