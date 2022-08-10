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Правительство готовит постановление по предоставления статуса участника боевых действий добровольцам в громадах

Киев • УНН

 • 160207 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Кабинет министров Украины готовит постановление, аргументирующее порядок предоставления статуса участника боевых действий. Как сообщил на круглом столе директор Директората социальной защиты Министерства по делам ветеранов Украины Руслан Приходько, в постановлении предусмотрены механизмы предоставления статуса участника боевых действий из числа добровольцев в громадах, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Сейчас готовится к принятию постановление №413 КМУ. Это постановление, которое аргументирует непосредственно порядок предоставления статуса участника боевых действий. В ней будут предусмотрены уже механизмы предоставления статуса лицам из числа добровольческих формирований территориальных громад. Их будут рассматривать уже комиссии Генштаба, а мы будем рассматривать в части тех лиц, которые на момент участия в боевых действиях не были оформлены официально, но в дальнейшем оформились, или перестали принимать участие в боевых действиях”, – сказал Приходько.

Дополнение

В Украине на учете в органах социальной защиты населения состоит более 470 тысяч участников боевых действий.

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