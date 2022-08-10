Правительство готовит постановление по предоставления статуса участника боевых действий добровольцам в громадах

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“Сейчас готовится к принятию постановление №413 КМУ. Это постановление, которое аргументирует непосредственно порядок предоставления статуса участника боевых действий. В ней будут предусмотрены уже механизмы предоставления статуса лицам из числа добровольческих формирований территориальных громад. Их будут рассматривать уже комиссии Генштаба, а мы будем рассматривать в части тех лиц, которые на момент участия в боевых действиях не были оформлены официально, но в дальнейшем оформились, или перестали принимать участие в боевых действиях”, – сказал Приходько.

Дополнение

В Украине на учете в органах социальной защиты населения состоит более 470 тысяч участников боевых действий.