Уряд доповнив перелік категорій внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання тимчасового житла
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Кабмін доповнив перелік категорій внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання тимчасового житла. Про це пише УНН з посиланням на Мінреінтеграції.
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Сьогодні Кабмін схвалив зміни до Порядку формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Цей фонд формується органами місцевого самоврядування.
Зазначається, що житлові приміщення для тимчасового проживання, зокрема, будуть надаватися з фонду внутрішньо переміщеним особам з-поміж працівників підприємств, що були релоковані у безпечні регіони. А також – ВПО, які належать до вразливих верств населення.
Так, Кабмін затвердив перелік соціально незахищених категорій населення з-поміж внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання тимчасового житла.
До вразливих категорій, зокрема, належать:
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- особи з інвалідністю;
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- особи віком понад 60 років;
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- діти-сироти та позбавлені батьківського піклування;
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- особи, які самостійно виховують дитину;
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- сім’ї військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях;
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- багатодітні та малозабезпечені сім’ї тощо.
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