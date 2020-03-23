Уряд домовився про співпрацю українських та китайських лікарів у боротьбі з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Кабмін домовився про співпрацю українських та китайських лікарів у боротьбі з коронавірусом. Про це у своєму відеозверненні заявив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.
"Уряд домовився про співпрацю українських та китайських лікарів. Наші медики отримають від колег з Уханю успішний досвід боротьби з коронавірусом", - сказав Зеленський.
За його словами, наразі всі органи державної влади працюють фактично цілодобово для вирішення питань, пов'язаних з епідемією коронавірусу.
"Наш девіз останні тижні – виспемось після коронавірусу. Ми знаходимось в постійному контакті та дійсно взаємодіємо з місцевою владою, знаємо потреби кожної області", - наголосив Президент.
Як повідомляв УНН раніше, тести для проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з виявлення коронавірусної інфекції, що прибули вночі з Китаю, будуть доправлені в лабораторії по всій країні до кінця понеділка.