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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 105004 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Правительство договорилось о сотрудничестве украинских и китайских врачей в борьбе с COVID-19

Правительство договорилось о сотрудничестве украинских и китайских врачей в борьбе с COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12884 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Кабмин договорился о сотрудничестве украинских и китайских врачей в борьбе с коронавирусом. Об этом в своем видеообращении заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

"Правительство договорилось о сотрудничестве украинских и китайских врачей. Наши медики получат от коллег из Уханя успешный опыт борьбы с коронавирусом", - сказал Зеленский.

По его словам, сейчас все органы государственной власти работают фактически круглосуточно для решения вопросов, связанных с эпидемией коронавируса.

"Наш девиз последние недели - выспемся после коронавируса. Мы находимся в постоянном контакте и действительно взаимодействуем с местными властями, знаем потребности каждой области", - подчеркнул Президент.

Как сообщал УНН ранее, тесты для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) по обнаружению коронавирусной инфекции, которые прибыли ночью из Китая, будут доставлены в лаборатории по всей стране до конца понедельника.

Украинские Национальные Новости

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