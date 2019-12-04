Уряд дав старт роботі приватних локомотивів на залізничних коліях загального користування
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Урядом на засідання 4 грудня було прийнято постанову Кабінету Міністрів України “Про реалізацію пілотного проекту щодо допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування”. Про це йдеться в повідомленні пресслужби на сайті Мінінфраструктури, передає УНН.
“Допуск приватної тяги до роботи дозволить частково вирішити питання дефіциту тягового рухомого складу Укрзалізниці та протестувати функціонування ринку залізничних перевезень в умовах роботи декількох залізничних перевізників, відпрацювати технічні та технологічні особливості реалізації доступу до залізничної інфраструктури, дослідити питання організації безпеки руху при експлуатації приватних поїзних формувань на залізничній мережі загального користування”, — зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій за підсумками засідання уряду.
Він, що міністерство має пропозиції від компаній щодо участі у пілотному проекті, представники бізнесу висловили готовність закупити необхідний рухомий склад та провести навчання машиністів.
Результати пілотного проекту будуть враховані під час розробки підзаконних актів для імплементації положень нового Закону України “Про залізничний транспорт України”, повідомили в пресслужбі.
Як повідомляв УНН, уряд сьогодні створив п’ять нових Державних агентств.