Лондон відмовився від переговорів із Шотландією про референдум щодо її незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Уряд Великої Британії відмовляється вести переговори з Шотландією про можливість проведення повторного референдуму щодо її відділення від Сполученого Королівства. Про це йдеться в заяві британського кабінету міністрів, повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.
“Було б несправедливо щодо жителів Шотландії просити їх ухвалити надважливе рішення без необхідної інформації про наші подальші взаємини з Європою і про те, що буде являти собою незалежна Шотландія”, — наголошують в уряді Великої Британії.
Як повідомляв УНН, парламент Шотландії проголосував за проведення повторного референдуму про незалежність. Це рішення підтримали 69 депутатів, проти були 59.
Ініціатива пов’язана з тим, що більшість шотландців не згідні з виходом Британії з ЄС.
Перший референдум про незалежність Шотландії пройшов у 2014 році. Тоді 55% шотландців проголосували проти цього рішення.