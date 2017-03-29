Лондон отказался от переговоров с Шотландией по поводу референдума о ее независимости
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Правительство Великобритании отказывается вести переговоры с Шотландией о возможности проведения повторного референдума о ее отделении от Соединенного Королевства. Об этом говорится в заявлении британского кабинета министров, сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Было бы несправедливо по отношению к жителям Шотландии просить их принять важнейшее решение без необходимой информации о наших дальнейших взаимоотношениях с Европой и о том, что будет представлять из себя независимая Шотландия”, — отмечают в правительстве Великобритании.
Как сообщал УНН, парламент Шотландии проголосовал за проведение повторного референдума о независимости. Это решение поддержали 69 депутатов, против были 59.
Инициатива связана с тем, что большинство шотландцев не согласны с выходом Британии из ЕС.
Первый референдум о независимости Шотландии прошел в 2014 году. Тогда 55% шотландцев проголосовали против этого решения.