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Уряд Британії оприлюднить свої плани щодо Brexit в офіційному політичному документі - Т.Мей

Київ • УНН

 • 7937 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Уряд Британії викладе свої плани щодо "брекзиту" в офіційному політичному документі. Про це заявила прем'єр-міністр Британії Тереза Мей під час запитань у парламенті, передає УНН із посиланням на ВВС.

Прем'єр-міністр заявила, що до "Білої книги" із її викладом "сміливого плану" виходу із ЄС є великий інтерес.

Як пише видання, низка консервативних депутатів доєдналися до ініціативи лейбористів, аби дізнатися про цей план дій.

Так, за даними ЗМІ, лейборист Джеремі Корбін поцікавився, коли документ опублікують і сказав, що прем'єра застерегли про падіння економіки.

Напередодні Верховний суд Британії ухвалив рішення, за яким для початку процедури виходу з ЄС уряд повинен отримати схвалення британського парламенту.

Перед тим група позивачів на чолі з інвестиційним банкіром Джиною Міллер і перукарем Дейр Душ Сантушем звернулася до Високого суду Лондона. Їх позиція полягає в тому, що міністри не мають права змінювати конституційні закони, створені протягом чотирьох десятиліть членства в ЄС, і тому запустити процедуру "брекзиту" повинен саме парламент.

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