Уряд Британії оприлюднить свої плани щодо Brexit в офіційному політичному документі - Т.Мей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Уряд Британії викладе свої плани щодо "брекзиту" в офіційному політичному документі. Про це заявила прем'єр-міністр Британії Тереза Мей під час запитань у парламенті, передає УНН із посиланням на ВВС.
Прем'єр-міністр заявила, що до "Білої книги" із її викладом "сміливого плану" виходу із ЄС є великий інтерес.
Як пише видання, низка консервативних депутатів доєдналися до ініціативи лейбористів, аби дізнатися про цей план дій.
Так, за даними ЗМІ, лейборист Джеремі Корбін поцікавився, коли документ опублікують і сказав, що прем'єра застерегли про падіння економіки.
Напередодні Верховний суд Британії ухвалив рішення, за яким для початку процедури виходу з ЄС уряд повинен отримати схвалення британського парламенту.
Перед тим група позивачів на чолі з інвестиційним банкіром Джиною Міллер і перукарем Дейр Душ Сантушем звернулася до Високого суду Лондона. Їх позиція полягає в тому, що міністри не мають права змінювати конституційні закони, створені протягом чотирьох десятиліть членства в ЄС, і тому запустити процедуру "брекзиту" повинен саме парламент.