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Правительство Великобритании обнародует свои планы по Brexit в официальном политическом документе - Т.Мей

Правительство Великобритании обнародует свои планы по Brexit в официальном политическом документе - Т.Мей

Киев • УНН

 • 7926 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Правительство Великобритании выложит свои планы "брекзиту" в официальном политическом документе. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время вопросов в парламенте, передает УНН со ссылкой на ВВС .

Премьер-министр заявила, что к "Белой книги" с ее изложением "смелого плана" выхода из ЕС есть большой интерес.

Как пишет издание, ряд консервативных депутатов присоединились к инициативе лейбористов, чтобы узнать об этом плане действий.

Так, по данным СМИ, лейборист Джереми Корбин поинтересовался, когда документ опубликуют и сказал, что премьера предостерегли о падении экономики.

Накануне Верховный суд Великобритании принял решение, согласно которому для начала процедуры выхода из ЕС правительство должно получить одобрение британского парламента.

Перед тем группа истцов во главе с инвестиционным банкиром Джиной Миллер и парикмахером Дейр Душ Сантушем обратилась в Высокий суд Лондона. Их позиция заключается в том, что министры не имеют права изменять конституционные законы, в течение четырех десятилетий членства в ЕС, и поэтому запустить процедуру "брекзиту" должен именно парламент.

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