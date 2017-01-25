Правительство Великобритании обнародует свои планы по Brexit в официальном политическом документе - Т.Мей
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Правительство Великобритании выложит свои планы "брекзиту" в официальном политическом документе. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время вопросов в парламенте, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Премьер-министр заявила, что к "Белой книги" с ее изложением "смелого плана" выхода из ЕС есть большой интерес.
Как пишет издание, ряд консервативных депутатов присоединились к инициативе лейбористов, чтобы узнать об этом плане действий.
Так, по данным СМИ, лейборист Джереми Корбин поинтересовался, когда документ опубликуют и сказал, что премьера предостерегли о падении экономики.
Накануне Верховный суд Великобритании принял решение, согласно которому для начала процедуры выхода из ЕС правительство должно получить одобрение британского парламента.
Перед тем группа истцов во главе с инвестиционным банкиром Джиной Миллер и парикмахером Дейр Душ Сантушем обратилась в Высокий суд Лондона. Их позиция заключается в том, что министры не имеют права изменять конституционные законы, в течение четырех десятилетий членства в ЕС, и поэтому запустить процедуру "брекзиту" должен именно парламент.