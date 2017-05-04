Уряд Болгарії очолив Бойко Борисов
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Прем’єр-міністром Болгарії знову став Бойко Борисов — лідер партії “Громадяни за європейський розвиток Болгарії” (ГЕРБ), яка перемогла на парламентських виборах. Його кандидатуру затвердив парламент країни, повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.
За Б.Борисова проголосували 133 депутати. Проти висловилися 100 парламентарів.
Після цього депутати підтримали запропонований Б.Борисовим склад уряду, до якого увійшли 18 міністрів. Уперше в структурі виконавчої влади країни з’явилося міністерство з головування Болгарії в ЄС.
Нова Рада міністрів Болгарії приступить до роботи сьогодні.
Б.Борисов уже двічі очолював уряд країни — у 2009 — 2013 і в 2014 — 2017 роках.
Нагадаємо, в листопаді минулого року він подав у відставку після того, як представниця його партії Цецка Цачева зазнала поразки на президентських виборах.
Дострокові вибори до болгарського парламенту — Народних зборів — відбулися 26 березня. За його результатами депутатські мандати отримали п’ять політичних сил: ГЕРБ (95 із 240 місць), Болгарська соціалістична партія (80 мандатів), коаліція “Об’єднані патріоти” (27 мандатів), “Рух за права і свободи” (26 мандатів) і партія “Воля” (12 мандатів).
Правлячу коаліцію сформували ГЕРБ і “Об’єднані патріоти”. Підтримку коаліції обіцяла надавати “Воля”.