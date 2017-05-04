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Правительство Болгарии возглавил Бойко Борисов

Киев • УНН

 • 8475 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Премьер-министром Болгарии вновь стал Бойко Борисов — лидер победившей на парламентских выборах партии “Граждане за европейское развитие Болгарии” (ГЕРБ). Его кандидатуру утвердил парламент страны, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Правительство Болгарии возглавил Бойко Борисов

В поддержку Б.Борисова проголосовали 133 депутата. Против высказались 100 парламентариев.

После этого депутаты поддержали предложенный Б.Борисовым состав правительства, в который вошли 18 министров. Впервые в структуре исполнительной власти страны появилось министерство по председательству Болгарии в ЕС.

Новый Совет министров Болгарии приступит к работе сегодня.

Б.Борисов уже дважды возглавлял правительство страны — в 2009 – 2013 и в 2014 – 2017 годах.

Напомним, в ноябре прошлого года он подал в отставку после того, как представительница его партии Цецка Цачева потерпела поражение на президентских выборах.

Досрочные выборы в болгарский парламент — Народное собрание — состоялись 26 марта. По его результатам депутатские мандаты получили пять политических сил: ГЕРБ (95 из 240 мест), Болгарская социалистическая партия (80 мандатов), коалиция “Объединенные патриоты” (27 мандатов), “Движение за права и свободы” (26 мандатов) и партия “Воля” (12 мандатов).

Правящую коалицию сформировали ГЕРБ и “Объединенные патриоты”. Поддержку коалиции обещала оказывать “Воля”.

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