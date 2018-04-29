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Уряд автоматично перерахує субсидії не менше 80% громадян

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Переважній більшості громадян, які отримують субсидії і не мають щойно куплених предметів розкоші, нових автомобілів, або у складі сімей яких немає працездатних осіб, що декларують нульові ставки доходу, - загалом це приблизно 80-85% нинішніх субсидіантів - як і раніше державна допомога буде перепризначена в автоматичному режимі і без необхідності звертатися до органів соціального захисту. Про це повідомили УНН у прес-службі Міністрества соціальної політики.

Уряд автоматично перерахує субсидії не менше 80% громадян

Натомість у зв’язку з введенням нових правил близько 15% громадян потрібно буде звернутися до органів соцзахисту за переоформленням субсидії.

"Усі, хто потребує допомоги від держави, будуть і далі її отримувати. Переважній більшості громадян субсидії на наступний опалювальний сезон будуть перепризначені автоматично. Звернутися до органів соцзахисту треба лише окремим категоріям громадян, які підпадають під нові критерії, які запроваджені для підчищення адресності субсидій і запобігання поширених зловживань. Приміром, сім’я купила автомобіль віком менше 5 років. До останнього часу така покупка не була критерієм для призначення чи скасування субсидії. Тепер треба внести це в декларацію і подати до органів соціального захисту нову заяву", - повідомив директор Департаменту державної соціальної допомоги Мінсоцполітики Віталій Музиченко.

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні схвалив рішення про внесення низки змін в програму надання субсидій, зробивши крок на шляху до їх монетизації. Уже в наступному опалювальному сезоні очікується, що субсидії будуть видаватись живими грошима.

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