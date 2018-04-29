Правительство автоматически перечислит субсидии не менее 80% граждан
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Подавляющему большинству граждан, получающих субсидии и не имеющих только купленных предметов роскоши, новых автомобилей, или в составе семей которых нет трудоспособных лиц, декларирующих нулевые ставки дохода, - в общем это примерно 80-85% нынешних субсидиантив - по-прежнему государственная помощь будет переназначена в автоматическом режиме и без необходимости обращаться в органы социальной защиты. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Министрества социальной политики.
Зато в связи с введением новых правил около 15% граждан нужно будет обратиться в органы соцзащиты за переоформлением субсидии.
"Все, кто нуждается в помощи от государства, будут и дальше ее получать. Подавляющему большинству граждан субсидии на следующий отопительный сезон будут переназначены автоматически. Обратиться в органы соцзащиты надо только отдельным категориям граждан, подпадающим под новые критерии, которые введены для подчистки адресности субсидий и предотвращения распространенных злоупотреблений. К примеру, семья купила автомобиль младше 5 лет. До последнего времени такая покупка не была критерием для назначения или отмены субсидии. Теперь надо внести это в декларацию и подать в органы социальной защиты новое заявление", - сообщил директор Департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталий Музыченко.
Как сообщал УНН, Кабинет министров на внеочередном заседании принял решение о внесении ряда изменений в программу предоставления субсидий, сделав шаг на пути к их монетизации. Уже в следующем отопительном сезоне ожидается, что субсидии будут выдаваться живыми деньгами.