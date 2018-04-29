Правительство автоматически перечислит субсидии не менее 80% граждан

Зато в связи с введением новых правил около 15% граждан нужно будет обратиться в органы соцзащиты за переоформлением субсидии.



"Все, кто нуждается в помощи от государства, будут и дальше ее получать. Подавляющему большинству граждан субсидии на следующий отопительный сезон будут переназначены автоматически. Обратиться в органы соцзащиты надо только отдельным категориям граждан, подпадающим под новые критерии, которые введены для подчистки адресности субсидий и предотвращения распространенных злоупотреблений. К примеру, семья купила автомобиль младше 5 лет. До последнего времени такая покупка не была критерием для назначения или отмены субсидии. Теперь надо внести это в декларацию и подать в органы социальной защиты новое заявление", - сообщил директор Департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталий Музыченко.

Как сообщал УНН, Кабинет министров на внеочередном заседании принял решение о внесении ряда изменений в программу предоставления субсидий, сделав шаг на пути к их монетизации. Уже в следующем отопительном сезоне ожидается, что субсидии будут выдаваться живыми деньгами.



