Уруський склав присягу у Раді
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Новопризначений віцепрем’єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський склав присягу у сесійній залі ВР, передає кореспондент УНН.
"Урочисто присягаю на вірність українському народові, зобов’язуюсь дотримуватися Конституції України та законів України, зміцнювати суверенітет і незалежність України, обстоювати права і свободи людини і громадянина, дбати про добробут українського народу", - присягнув Уруський.
Як повідомляв УНН, Верховна рада України ухвалила в цілому проект постанови №3842 про призначення Олега Уруського віце-прем’єр-міністром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості України після того, як Шмигаль повторно вніс у ВР проект постанови про його призначення на цю посаду.