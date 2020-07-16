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Уруський склав присягу у Раді

Уруський склав присягу у Раді

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Новопризначений віцепрем’єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський склав присягу у сесійній залі ВР, передає кореспондент УНН.

"Урочисто присягаю на вірність українському народові, зобов’язуюсь дотримуватися Конституції України та законів України, зміцнювати суверенітет і незалежність України, обстоювати права і свободи людини і громадянина, дбати про добробут українського народу", - присягнув Уруський.

Як повідомляв УНН, Верховна рада України ухвалила в цілому проект постанови №3842 про призначення Олега Уруського віце-прем’єр-міністром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості України після того, як Шмигаль повторно вніс у ВР проект постанови про його призначення на цю посаду.

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