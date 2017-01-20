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Урочистості з нагоди інавгурації 45-го президента США Д.Трампа - фоторепортаж

Урочистості з нагоди інавгурації 45-го президента США Д.Трампа - фоторепортаж

Київ • УНН

 • 20674 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. У Вашингтоні розпочалися урочистості з нагоди інавгурації обраного президента США Дональда Трампа. УНН вирішив нагадати, що уже трапилося в ході церемонії.

Напередодні початку церемонії інавгурації сотні активістів заблокували входи до місця урочистостей.

Пізніше обраний президент США Дональд Трамп приїхав на традиційне богослужіння перед інавгурацією в церкві навпроти Білого дому.

Майбутня перша леді США Меланія Трамп з'явилася у день Інавгурації чоловіка в одязі від Ralph Lauren.

Востаннє перебуваючи в Білому Домі в статусі президента США, Барак Обама написав свої прощальні "твіти" в якості президента США, потім востаннє вийшов з Овального кабінету.

Після цього, Д.Трамп прибув до Б.Обами до Білого Дому на чай.

Невдовзі стало відомо, що Б.Обама залишив в Овальному кабінеті записку для свого наступника.

Близько 17.30 за київським часом на інавгурацію прибула кандидат в президенти США від демократів Хілларі Клінтон, яка поступилася Д.Трампу на виборах.

Під час церемонії інавгурації відбуваються протести на вулицях Вашингтону. Натовпи людей з битами та у балаклавах біжать вулицями та трощать вітрини та машини на своєму шляху.

Кортеж з обраним президентом США Дональдом Трампом та діючим президентом Бараком Обамою від'їхав від Білого Дому у напрямку Капітолію, та згодом прибув на інавгурацію.

Після прибуття до Капітолію за 15 хвилин до 12:00 години дня на західних сходах Капітолію прийме присягу новий віце-президент Майкл Пенс.

А вже о 12 годині дня голова Верховного суду Джон Робертс приведе до присяги новобраного президента США Дональда Трампа. Після цього він проголосить інавгураційну промову, яку, як він повідомляв, він написав сам.

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