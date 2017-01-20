Торжества по случаю инаугурации 45-го президента США Д.Трампа - фоторепортаж

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Киев • УНН

 • 20669 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В Вашингтоне начались торжества по случаю инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. УНН решил напомнить, что уже случилось в ходе церемонии.

Накануне начала церемонии инаугурации сотни активистов заблокировали входы к месту торжеств.

Позже избранный президент США Дональд Трамп приехал на традиционное богослужение перед инаугурацией в церкви напротив Белого дома.

Будущая первая леди США Мелания Трамп появилась в день инаугурации мужа в одежде от Ralph Lauren.

Последний раз находясь в Белом Доме в статусе президента США, Барак Обама написал свои прощальные "твиты" в качестве президента США, потом в последний раз вышел из Овального кабинета.

После этого, Д.Трамп прибыл к Б.Обаме в Белый дом на чай.

Вскоре стало известно, что Б.Обама оставил в Овальном кабинете записку для своего преемника.

Около 17.30 по киевскому времени на инаугурацию прибыла кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон, которая уступила Д.Трампу на выборах.

Во время церемонии инаугурации происходят протесты на улицах Вашингтона. Толпы людей с битами и в балаклавах бегут по улицам и крушат витрины и машины на своем пути.

Кортеж с избранным президентом США Дональдом Трампом и действующим президентом Бараком Обамой отъехал от Белого Дома в направлении Капитолия, и впоследствии прибыл на инаугурацию.

По прибытии в Капитолий за 15 минут до 12:00 часов дня на западной лестнице Капитолия примет присягу новый вице-президент Майкл Пенс.

А уже в 12:00 дня председатель Верховного суда Джон Робертс приведет к присяге избранного президента США Дональда Трампа. После этого он провозгласит инаугурационную речь, которую, как он сообщал, он написал сам.

Украинские Национальные Новости

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