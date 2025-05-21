Уряд спростив визнання творів сирітськими: як це вплине на авторське право

Український уряд затвердив оновлені правила, які спрощують порядок офіційного визнання твору сирітським (таким, правовласника якого неможливо встановити або знайти). Завдяки цьому архіви, бібліотеки, музеї, освітні та наукові установи можуть легально використовувати такі твори без ризику порушення авторських прав, пише УНН з посиланням на Міністерство економіки України.

Деталі

Ми впорядковуємо сферу авторського права відповідно до європейських принципів. Нові правила дозволяють використовувати сирітські твори правомірно й прозоро. Це важливий крок до модернізації всієї системи інтелектуальної власності в Україні — зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Що таке сирітський твір

Інколи у фільму, пісні або книги, тобто витвору, який охороняється авторським правом неможливо знайти правовласника. Такі об’єкти називаються сирітськими.

Через це виникають проблеми, а саме: архів, бібліотека або інша організація не можуть правомірно використовувати цей твір, адже незрозуміло в кого питати дозвіл.

Як оновлені правила допоможуть вирішити проблему

Прийнята постанова дає чіткий механізм вирішення подібних ситуацій. Зокрема, запроваджуються такі пункти:

чіткий порядок подання заяв до Національного органу інтелектуальної власності (НОІВ);

можливість усунення недоліків у поданій заяві;

прозору процедуру розгляду заяв та комунікації з заявниками;

як діяти, у разі відмови у наданні статусу в рамках адміністративного оскарження.

В Мінекономіки також пояснили, що нові правила мають наступні переваги:

адаптовані до змін у законі «Про авторське право і суміжні права»;

відповідають вимогам Закону України «Про адміністративну процедуру»;

підтримують європейські підходи у сфері інтелектуальної власності.

Нові впровадження, пояснили в Мінекономіки, є черговим кроком до побудови зрозумілої та справедливої системи охорони прав інтелектуальної власності в Україні.

Крім того, це важливо для доступу до культурних ресурсів та формування цивілізованого правового середовища у сфері авторського права і суміжних прав.

Джек Дорсі та Ілон Маск закликають скасувати закони про інтелектуальну власність - митці обурені