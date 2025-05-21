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Правила визначення творів-сиріт стали простішими. Відповідну постанову ухвалив Кабмін. Твір-сирота — це об’єкт авторського права, власника якого неможливо ідентифікувати або знайти. Зазвичай, щоб використовувати такий твір, потрібно було провести ретельний пошук власника. Як ідеться на сайті Міністерства економіки, тепер, щоб встановити статус твору-сироти, достатньо буде перевірити наявні бази даних. Якщо інформації про власника немає, твір визнається сирітським. «Це дозволить бібліотекам, архівам, закладам освіти та організаціям зі збереження культурної спадщини використовувати такі твори у некомерційних цілях», — зазначили у Мінекономіки. Раніше SPEKA писала, що українці зможуть реєструвати авторське право онлайн.

Киев • УНН

 • 404 просмотра

Правительство Украины утвердило обновленные правила признания произведений сиротскими, что позволит архивам и библиотекам легально использовать их. Это шаг к модернизации системы интеллектуальной собственности.

Правила визначення творів-сиріт стали простішими. Відповідну постанову ухвалив Кабмін. Твір-сирота — це об’єкт авторського права, власника якого неможливо ідентифікувати або знайти. Зазвичай, щоб використовувати такий твір, потрібно було провести ретельний пошук власника. Як ідеться на сайті Міністерства економіки, тепер, щоб встановити статус твору-сироти, достатньо буде перевірити наявні бази даних. Якщо інформації про власника немає, твір визнається сирітським. «Це дозволить бібліотекам, архівам, закладам освіти та організаціям зі збереження культурної спадщини використовувати такі твори у некомерційних цілях», — зазначили у Мінекономіки. Раніше SPEKA писала, що українці зможуть реєструвати авторське право онлайн.

Украинское правительство утвердило обновленные правила, упрощающие порядок официального признания произведения сиротским (таким, правообладателя которого невозможно установить или найти). Благодаря этому архивы, библиотеки, музеи, образовательные и научные учреждения могут легально использовать такие произведения без риска нарушения авторских прав, пишет УНН со ссылкой на Министерство экономики Украины.

Детали

Мы упорядочиваем сферу авторского права в соответствии с европейскими принципами. Новые правила позволяют использовать сиротские произведения правомерно и прозрачно. Это важный шаг к модернизации всей системы интеллектуальной собственности в Украине

— отметил заместитель Министра экономики Украины Виталий Киндратив.

Что такое сиротское произведение

Иногда у фильма, песни или книги, то есть произведения, охраняемого авторским правом, невозможно найти правообладателя. Такие объекты называются сиротскими.

Из-за этого возникают проблемы, а именно: архив, библиотека или другая организация не могут правомерно использовать это произведение, ведь непонятно у кого спрашивать разрешение.

Как обновленные правила помогут решить проблему

Принятое постановление дает четкий механизм решения подобных ситуаций. В частности, вводятся следующие пункты:

  • четкий порядок подачи заявлений в Национальный орган интеллектуальной собственности (НОИС);
    • возможность устранения недостатков в поданном заявлении;
      • прозрачную процедуру рассмотрения заявлений и коммуникации с заявителями;
        • как действовать, в случае отказа в предоставлении статуса в рамках административного обжалования.

          В Минэкономики также объяснили, что новые правила имеют следующие преимущества:

          • адаптированы к изменениям в законе «Об авторском праве и смежных правах»;
            • соответствуют требованиям Закона Украины «Об административной процедуре»;
              • поддерживают европейские подходы в сфере интеллектуальной собственности.

                Новые внедрения, пояснили в Минэкономики, являются очередным шагом к построению понятной и справедливой системы охраны прав интеллектуальной собственности в Украине.

                Кроме того, это важно для доступа к культурным ресурсам и формированию цивилизованной правовой среды в сфере авторского права и смежных прав.

                Джек Дорси и Илон Маск призывают отменить законы об интеллектуальной собственности - художники возмущены15.04.25, 11:05 • 11337 просмотров

                Павел Зинченко

                Павел Зинченко

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