Украинское правительство утвердило обновленные правила, упрощающие порядок официального признания произведения сиротским (таким, правообладателя которого невозможно установить или найти). Благодаря этому архивы, библиотеки, музеи, образовательные и научные учреждения могут легально использовать такие произведения без риска нарушения авторских прав, пишет УНН со ссылкой на Министерство экономики Украины.

Детали

Мы упорядочиваем сферу авторского права в соответствии с европейскими принципами. Новые правила позволяют использовать сиротские произведения правомерно и прозрачно. Это важный шаг к модернизации всей системы интеллектуальной собственности в Украине — отметил заместитель Министра экономики Украины Виталий Киндратив.

Что такое сиротское произведение

Иногда у фильма, песни или книги, то есть произведения, охраняемого авторским правом, невозможно найти правообладателя. Такие объекты называются сиротскими.

Из-за этого возникают проблемы, а именно: архив, библиотека или другая организация не могут правомерно использовать это произведение, ведь непонятно у кого спрашивать разрешение.

Как обновленные правила помогут решить проблему

Принятое постановление дает четкий механизм решения подобных ситуаций. В частности, вводятся следующие пункты:

четкий порядок подачи заявлений в Национальный орган интеллектуальной собственности (НОИС);

возможность устранения недостатков в поданном заявлении;

прозрачную процедуру рассмотрения заявлений и коммуникации с заявителями;

как действовать, в случае отказа в предоставлении статуса в рамках административного обжалования.

В Минэкономики также объяснили, что новые правила имеют следующие преимущества:

адаптированы к изменениям в законе «Об авторском праве и смежных правах»;

соответствуют требованиям Закона Украины «Об административной процедуре»;

поддерживают европейские подходы в сфере интеллектуальной собственности.

Новые внедрения, пояснили в Минэкономики, являются очередным шагом к построению понятной и справедливой системы охраны прав интеллектуальной собственности в Украине.

Кроме того, это важно для доступа к культурным ресурсам и формированию цивилизованной правовой среды в сфере авторского права и смежных прав.

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