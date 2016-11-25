Ураган Отто у Центральній Америці послабився до рівня шторму

У четвер Отто досяг узбережжя Карибського моря у Нікарагуа поблизу кордону з Коста-Рікою як ураган другої категорії, але відразу ж почав слабшати. Вночі він послабився до шторму.

Після сильних дощів та прийнятих надзвичайних заходів у Коста-Ріці й Нікарагуа, де також стався землетрус, шторм у п’ятницю вранці направився у бік Тихого океану.

Наразі увага місцевої влади зосереджена на ризику зсувів і повеней, водночас із Нікарагуа продовжують евакуювати людей з небезпечних зон.

Зазначаєтьс, що у Нікарагуа ураган пошкодив будинки, але про жертви не повідомлялось. У країні було оголошено надзвичайний стан, школи були закриті школи та евакуювали більше 10 тисяч осіб.

Водночас у Коста-Ріці наказали евакуювати 4 тисячі осіб з Карибського узбережжя та закрили школи до кінця тижня.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про щонайменше чотирьох загиблих внаслідок Отто в Панамі.

Як повідомляв УНН, у МЗС українцям порадили обачно планувати подорожі до Панами та Коста-Ріки через ураган "Отто".