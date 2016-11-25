Ураган Отто в Центральной Америке ослаб до уровня шторма

В четверг Отто достиг побережья Карибского моря в Никарагуа возле границы с Коста-Рикой как ураган второй категории, но сразу же начал ослабевать. Ночью он ослаб до шторма.

После сильных дождей и принятых чрезвычайных мер в Коста-Рике и Никарагуа, где также произошло землетрясение, шторм в пятницу утром направился в сторону Тихого океана.

Сейчас внимание местной власти сосредоточено на риске оползней и наводнений, одновременно с Никарагуа продолжают эвакуировать людей из опасных зон.

Отмечается, что в Никарагуа ураган повредил дома, но о жертвах не сообщалось. В стране было объявлено чрезвычайное положение, школы были закрыты и эвакуировали более 10 000 человек.

В то же время в Коста-Рике приказали эвакуировать 4 000 человек с Карибского побережья и закрыли школы до конца недели.

Напомним, ранее сообщалось о как минимум четырех погибших в результате Отто в Панаме.

Как сообщал УНН, в МИД украинцам посоветовали осторожно планировать путешествия в Панаму и Коста-Рику из-за урагана "Отто".