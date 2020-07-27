Ураган "Ханна": Трамп оголосив про надзвичайну ситуацію у штаті Техас через негоду
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп в неділю підписав указ про оголошення надзвичайної ситуації в штаті Техас в зв’язку з ураганом “Ханна”, а також розпорядився надати місцевій владі федеральну допомогу, пише УНН.
“Сьогодні президент Дональд Трамп оголосив про наявність надзвичайної ситуації в штаті Техас і розпорядився виділити федеральну допомогу на додаток до зусиль місцевої влади, спрямованих на протидію надзвичайним умовам, викликаним ураганом “Ханна”, — йдеться в документі, поширеному пресслужбою Білого дому.
Національний центр по спостереженню за ураганами США повідомив про формування тропічного шторму “Ханна” в ніч на п’ятницю. У суботу він посилився до урагану. Атмосферне явище досягло узбережжя Техасу.
Раніше губернатор Техасу Грег Ебботт оголосив про введення режиму НС в 32 з 254 округів штату, здебільшого прибережних. Дана міра дозволяє місцевій владі отримати доступ до деяких додаткових фондів і задіяти більше ресурсів при ліквідації наслідків стихійного лиха. Це, зокрема, дає можливість залучити до рятувальних або відновлювальних робіт Національну гвардію США.