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Ураган "Ханна": Трамп оголосив про надзвичайну ситуацію у штаті Техас через негоду

Київ • УНН

 • 14328 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп в неділю підписав указ про оголошення надзвичайної ситуації в штаті Техас в зв’язку з ураганом “Ханна”, а також розпорядився надати місцевій владі федеральну допомогу, пише УНН.

“Сьогодні президент Дональд Трамп оголосив про наявність надзвичайної ситуації в штаті Техас і розпорядився виділити федеральну допомогу на додаток до зусиль місцевої влади, спрямованих на протидію надзвичайним умовам, викликаним ураганом “Ханна”, — йдеться в документі, поширеному пресслужбою Білого дому.

Національний центр по спостереженню за ураганами США повідомив про формування тропічного шторму “Ханна” в ніч на п’ятницю. У суботу він посилився до урагану. Атмосферне явище досягло узбережжя Техасу.

Раніше губернатор Техасу Грег Ебботт оголосив про введення режиму НС в 32 з 254 округів штату, здебільшого прибережних. Дана міра дозволяє місцевій владі отримати доступ до деяких додаткових фондів і задіяти більше ресурсів при ліквідації наслідків стихійного лиха. Це, зокрема, дає можливість залучити до рятувальних або відновлювальних робіт Національну гвардію США.

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