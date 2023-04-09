УПЦ: у Кам’янці-Подільському відбувається спроба захоплення кафедрального собору

Деталі

За повідомленням очевидців з місця події, поліція не реагує на виклики. Вірянам Української Православної Церкви, які захищають свій храм, намагаються вручити повістки. Усередині храму звершується богослужіння, віряни перед собором також моляться.

"На місцевих сторінках у фейсбуці противники УПЦ ще від учора закликають приходити до собору для штурму. При цьому вони поширюють неправдиву інформацію щодо Церкви", - йдеться в повідомленні.