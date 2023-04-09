УПЦ: в Каменце-Подольском происходит попытка захвата кафедрального собора

Детали

По сообщению очевидцев с места происшествия, полиция не реагирует на вызовы. Верующим Украинской Православной Церкви, которые защищают свой храм, пытаются вручить повестки. Внутри храма совершается богослужение, верующие перед собором также молятся.

"На местных страницах в фейсбуке противники УПЦ еще со вчерашнего дня призывают приходить к собору для штурма. При этом они распространяют ложную информацию о Церкви", - говорится в сообщении.