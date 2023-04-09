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Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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УПЦ: в Каменце-Подольском происходит попытка захвата кафедрального собора

УПЦ: в Каменце-Подольском происходит попытка захвата кафедрального собора

Киев • УНН

 • 2143058 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии сообщает, что происходит попытка силового захвата кафедрального собора святого Александра Невского в Каменце-Подольском, пишет УНН.

Детали

По сообщению очевидцев с места происшествия, полиция не реагирует на вызовы. Верующим Украинской Православной Церкви, которые защищают свой храм, пытаются вручить повестки. Внутри храма совершается богослужение, верующие перед собором также молятся.

"На местных страницах в фейсбуке противники УПЦ еще со вчерашнего дня призывают приходить к собору для штурма. При этом они распространяют ложную информацию о Церкви", - говорится в сообщении.

Украинские Национальные Новости

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