УПЦ: в Каменце-Подольском происходит попытка захвата кафедрального собора
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии сообщает, что происходит попытка силового захвата кафедрального собора святого Александра Невского в Каменце-Подольском, пишет УНН.
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По сообщению очевидцев с места происшествия, полиция не реагирует на вызовы. Верующим Украинской Православной Церкви, которые защищают свой храм, пытаются вручить повестки. Внутри храма совершается богослужение, верующие перед собором также молятся.
"На местных страницах в фейсбуке противники УПЦ еще со вчерашнего дня призывают приходить к собору для штурма. При этом они распространяют ложную информацию о Церкви", - говорится в сообщении.