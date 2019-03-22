УПЦ МП подала в суд на Мінкульт
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Київська Митрополія УПЦ Московського патріархату подала до суду позов проти Міністерства культури через необхідність внесення змін до статуту релігійних організації. Про це повідомила прес-служба Окружного адміністративного суду міста Києва, передає УНН.
"До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від Київської Митрополії Української Православної Церкви до Міністерства культури України про скасування наказу про затвердження релігієзнавчої експертизи щодо встановлення переліку релігійних організацій (об’єднань), що підпадають під дію норм ч.7 та ч.8 ст.12 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", - йдеться в повідомленні.
У суді зазначили, що позивач просить визнати протиправними дії міністерства щодо розміщення на його офіційному сайті та в газеті "Урядовий кур’єр" Переліку релігійних організацій, які підпадають під норми ч.7 та ч.8 ст.12 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" та яким необхідно внести зміни до свого статуту та подати їх на реєстрацію у встановленому порядку.
Зараз вирішується питання про відкриття адміністративного провадження у справі.
Нагадаємо, наприкінці грудня 2018 року набув чинності закон № 2662-VIII релігійних організацій, центр яких розміщений у державі, визнаній агресором.