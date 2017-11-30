УПЦ КП: про покаяння чи про повернення до складу РПЦ не може бути мови

“... єдиний діалог, який Патріарх і УПЦ КП хочуть і готові вести з РПЦ — діалог про визнання Москвою автокефалії Української Церкви”, — написав Зоря.

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Разом з тим він наголосив, що “ні про яке покаяння перед РПЦ чи тим більше повернення до її складу не може бути й мови”.

Нагадаємо, у РФ заявили, що РПЦ офіційно визнала УПЦ незалежною.