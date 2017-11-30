УПЦ КП: о покаянии или о возвращении в состав РПЦ не может быть и речи
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Единственный диалог, который Патриарх и УПЦ КП хотят и готовы вести с РПЦ - диалог о признании Москвой автокефалии Украинской Церкви, а о покаянии речь не идет. Об этом Архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Священного Синода УПЦ КП, глава информационного управления Киевской патриархии Евстратий (Зоря) написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"... единственный диалог, который Патриарх и УПЦ КП хотят и готовы вести с РПЦ - диалог о признании Москвой автокефалии Украинской Церкви", - написал Заря.
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Вместе с тем он подчеркнул, что "ни о каком покаянии перед РПЦ или тем более возвращения в ее состав не может быть и речи".
Напомним, в РФ заявили, что РПЦ официально признала УПЦ независимой.