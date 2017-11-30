УПЦ КП: о покаянии или о возвращении в состав РПЦ не может быть и речи

"... единственный диалог, который Патриарх и УПЦ КП хотят и готовы вести с РПЦ - диалог о признании Москвой автокефалии Украинской Церкви", - написал Заря.

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Вместе с тем он подчеркнул, что "ни о каком покаянии перед РПЦ или тем более возвращения в ее состав не может быть и речи".

Напомним, в РФ заявили, что РПЦ официально признала УПЦ независимой.