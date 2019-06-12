Упродовж року зафіксовано 189 злочинів у сфері торгівлі людьми
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Упродовж року Нацполіція виявила 189 злочинів у сфері торгівлі людьми, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції.
Нацполіція впродовж поточного року зареєструвала 189 кримінальних правопорушень за ст.149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Згідно з даними: 91 випадок – трудова експлуатація, 69 – сексуальна експлуатація, 25 фактів втягнення у злочинну діяльність, а також по 2 факти торгівлі дітьми та сурогатного материнства.
Також поліцейським вдалось встановити 159 осіб, причетних до вчинення злочинів та повідомлено їм про підозру. У 94-х випадках кримінальних проваджень досудове розслідування завершене.
"Також на сьогодні вже 205 громадянам надано статус потерпілих в кримінальних провадженнях. Серед них 123 - чоловіки, 78 - жінки, 2 неповнолітніх та 2 малолітніх", - йдеться в повідомленні.
За п'ять місяців поліцейськими було викрито 16 організованих груп, які діяли у сфері торгівлі людьми. Відносно 15 співучасників цих угруповань наразі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Як повідомляв УНН, затримано жінку, яка продала неповнолітню доньку у сексуальне рабство.