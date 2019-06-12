В течение года зафиксировано 189 преступлений в сфере торговли людьми

Нацполиция в текущем году зарегистрировала 189 уголовных правонарушений по ст.149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Согласно данным 91 случай - трудовая эксплуатация, 69 - сексуальная эксплуатация, 25 фактов вовлечения в преступную деятельность, а также по 2 факта торговли детьми и суррогатного материнства.

Также полицейским удалось установить 159 человек, причастных к совершению преступлений и сообщено им о подозрении. В 94-х случаях уголовных производств досудебное расследование завершено.



"Также на сегодняшний день уже 205 гражданам предоставлен статус пострадавших в уголовных процессах. Среди них 123 - мужчины, 78 - женщины, 2 несовершеннолетних и 2 малолетних", - говорится в сообщении.



За пять месяцев полицейскими было раскрыто 16 организованных групп, действовавших в сфере торговли людьми. Относительно 15 соучастников этих группировок пока избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



Как сообщал УНН, задержана женщина, которая продала несовершеннолетнюю дочь в сексуальное рабство.