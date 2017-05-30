УПЛ затвердила формат і план-календар сезону 2017/18 років
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. На Засіданні Комісії з реорганізації ФФУ затверджено формат і план-календар чемпіонату УПЛ сезону 2017/18 років, повідомляє УНН з посиланням на сайт УПЛ.
Формат чемпіонату УПЛ на наступний сезон має такий вигляд:
— кількість команд: 12;
— кількість турів: 32 плюс матчі плей-оф у Групі 2;
— загальна кількість матчів: 192 плюс матчі плей-оф у Групі 2.
Також Комісією затверджено систему розіграшу чемпіонату УПЛ-2017/18:
— чемпіонат проходить у два етапи;
— етап I: 2 кола — 22 тури — 132 матчі;
— етап II:2 кола — 10 турів — 30 матчів у кожній Групі плюс матчі плей-оф у Групі 2;
— за підсумками етап I формуються дві Групи по 6 команд;
— Група 1: місця з 1-го по 6-те, визначається чемпіон УПЛ плюс команди, які візьмуть участь у Лізі чемпіонів та Лізі Європи УЄФА;
— Група 2: місця з 7-го по 12-те, визначаються команди, які залишають УПЛ;
— команда, яка посіла 12-те місце, напряму вилітає з УПЛ;
— команда, яка посіла 11-те місце, грає два матчі плей-оф із командою, яка посіла 2-е місце в чемпіонаті Першої ліги ПФЛ, причому перший матч плей-оф проводиться на полі команди ПФЛ;
— команда, яка посіла 10-те місце, грає два матчі плей-оф із командою, яка посіла 3-е місце в чемпіонаті Першої ліги ПФЛ, причому перший матч плей-оф проводиться на полі команди ПФЛ;
— очки, здобуті на етап I Чемпіонату, зберігаються.
Варто зазначити, що “Іллічівець” і “Десна” здобули путівки до Прем’єр-ліги на сезон 2017-18 років.