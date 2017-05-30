УПЛ утвердила формат и план-календарь сезона 2017/18 годов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. На Заседании Комиссии по реорганизации ФФУ утвержден формат и план-календарь чемпионата УПЛ сезона 2017/18 годов, сообщает УНН со ссылкой на сайт УПЛ.
Формат чемпионата УПЛ на следующий сезон выглядит следующим образом:
— количество команд: 12;
— количество туров: 32 плюс матчи плей-офф в Группе 2;
— общее количество матчей: 192 плюс матчи плей-офф в Группе 2.
Также Комиссией утверждена система розыгрыша чемпионата УПЛ-2017/18:
— чемпионат проходит в два этапа;
— этап I: 2 круга — 22 тура — 132 матча;
— этап II: 2 круга — 10 туров — 30 матчей в каждой Группе плюс матчи плей-офф в Группе 2;
— по итогам этапа I формируются две группы по 6 команд
— Группа 1: места с 1-го по 6-е, определяется чемпион УПЛ плюс команды, которые примут участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы УЕФА;
— Группа 2: места с 7-го по 12-е, определяются команды, которые оставляют УПЛ;
— команда, которая заняла 12-е место, напрямую вылетает из УПЛ;
— команда, которая заняла 11-е место, играет два матча плей-офф с командой, занявшей второе место в чемпионате Первой лиги ПФЛ, причем первый матч плей-офф проводится на поле команды ПФЛ;
— команда, которая заняла 10-е место, играет два матча плей-офф с командой, занявшей 3-е место в чемпионате Первой лиги ПФЛ, причем первый матч плей-офф проводится на поле команды ПФЛ;
— очки, полученные на этап I Чемпионата, сохраняются.
Стоит отметить, что “Ильичевец” и “Десна” получили путевки в Премьер-лигу на сезон 2017-18 годов.