УПЛ утвердила формат и план-календарь сезона 2017/18 годов

Формат чемпионата УПЛ на следующий сезон выглядит следующим образом:

— количество команд: 12;

— количество туров: 32 плюс матчи плей-офф в Группе 2;

— общее количество матчей: 192 плюс матчи плей-офф в Группе 2.

Также Комиссией утверждена система розыгрыша чемпионата УПЛ-2017/18:

— чемпионат проходит в два этапа;

— этап I: 2 круга — 22 тура — 132 матча;

— этап II: 2 круга — 10 туров — 30 матчей в каждой Группе плюс матчи плей-офф в Группе 2;

— по итогам этапа I формируются две группы по 6 команд

— Группа 1: места с 1-го по 6-е, определяется чемпион УПЛ плюс команды, которые примут участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы УЕФА;

— Группа 2: места с 7-го по 12-е, определяются команды, которые оставляют УПЛ;

— команда, которая заняла 12-е место, напрямую вылетает из УПЛ;

— команда, которая заняла 11-е место, играет два матча плей-офф с командой, занявшей второе место в чемпионате Первой лиги ПФЛ, причем первый матч плей-офф проводится на поле команды ПФЛ;

— команда, которая заняла 10-е место, играет два матча плей-офф с командой, занявшей 3-е место в чемпионате Первой лиги ПФЛ, причем первый матч плей-офф проводится на поле команды ПФЛ;

— очки, полученные на этап I Чемпионата, сохраняются.

Стоит отметить, что “Ильичевец” и “Десна” получили путевки в Премьер-лигу на сезон 2017-18 годов.