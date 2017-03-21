УПЛ затвердила дати і час початку матчів 23-го туру
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 23-го туру Ліги Парі-Матч у сезоні 2016/17, передає УНН з посиланням на УПЛ.
Так, 23-й тур Ліги Парі-матч відкриє матч “Дніпро” — “Зірка” о 14.00.
1 квітня (субота):
“Ворскла” — “Волинь” 17:00
“Чорноморець” — “Олександрія”/ “Олімпік” 17:00
2 квітня (неділя)
“Олімпік”/ “Олександрія” — “Динамо” 14:00
“Карпати” — “Сталь” 14:00
“Зоря” — “Шахтар” 19:30.
Додамо, що 26 березня, "Олімпік" та "Карпати" зіграють матч 17-го туру, який був відмінений через незадовільний стан газону.
Нагадаємо, УПЛ провела жеребкування другого етапу чемпіонату України з футболу.