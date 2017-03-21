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Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

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Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

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11 марта, 14:39 • 143734 просмотра

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11 марта, 14:12 • 131971 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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11 марта, 13:46 • 121969 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 107111 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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УПЛ утвердила даты и время начала матчей 23-го тура

УПЛ утвердила даты и время начала матчей 23-го тура

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 23-го тура Лиги Пари-Матч в сезоне 2016/17, передает УНН со ссылкой на УПЛ.

Так, 23-й тур Лиги Пари-матч откроет матч "Днепр" - "Зирка" в 14.00.

1 апреля (суббота):

"Ворскла" - "Волынь" 17:00

"Черноморец" - "Александрия"/"Олимпик" 17:00

2 апреля (воскресенье):

"Олимпик"/"Александрия" - "Динамо" 14:00

"Карпаты" - "Сталь" 14:00

"Заря" - "Шахтер" 19:30.

Добавим, что 26 марта "Олимпик" и "Карпаты" сыграют матч 17-го тура, который был отменен из-за неудовлетворительного состояния газона.

Напомним, УПЛ провела жеребьевку второго этапа чемпионата Украины по футболу.

Украинские Национальные Новости

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