УПЛ утвердила даты и время начала матчей 23-го тура
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 23-го тура Лиги Пари-Матч в сезоне 2016/17, передает УНН со ссылкой на УПЛ.
Так, 23-й тур Лиги Пари-матч откроет матч "Днепр" - "Зирка" в 14.00.
1 апреля (суббота):
"Ворскла" - "Волынь" 17:00
"Черноморец" - "Александрия"/"Олимпик" 17:00
2 апреля (воскресенье):
"Олимпик"/"Александрия" - "Динамо" 14:00
"Карпаты" - "Сталь" 14:00
"Заря" - "Шахтер" 19:30.
Добавим, что 26 марта "Олимпик" и "Карпаты" сыграют матч 17-го тура, который был отменен из-за неудовлетворительного состояния газона.
Напомним, УПЛ провела жеребьевку второго этапа чемпионата Украины по футболу.