УПЛ: система VAR не працюватиме до кінця вересня

За словами глави комітету арбітрів Української асоціації футболу (УАФ) Лучано Лучі, наразі єдиний комплект VAR задіяний для навчання другої групи арбітрів.

“Павелко та УАФ застосували зусилля для придбання другого комплекту VAR. Завдяки ФІФА, яка стежить за нами, ми вже почали другу хвилю навчання, яка буде охоплювати 14 осіб, арбітрів та асистентів, а також шістьох відеооператорів повторів”, — розповів глава комітету арбітрів Української асоціації футболу (УАФ) Лучано Лучі.

Варто зазначити, що на початку серпня УАФ повідомила про початок підготовки другої групи арбітрів до роботи з системою відеоповторів. До цього з нею працювали лише п’ятеро суддів — Катерина Монзуль, Віталій Романов, Микола Балакін, Сергій Бойко та Євген Арановський