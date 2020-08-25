УПЛ: система VAR не будет работать до конца сентября
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. К концу сентября месяца система видеоповторов не будет в украинском футболе, сообщает УНН со ссылкой на телеканалы “Футбол 1/2/3”.
По словам главы комитета арбитров Украинской ассоциации футбола (УАФ) Лучано Луче, пока единственный комплект VAR задействован для обучения второй группы арбитров.
“Павелко и УАФ применили усилия для приобретения второго комплекта VAR. Благодаря ФИФА, которая следит за нами, мы уже начали вторую волну обучения, которая будет охватывать 14 человек, арбитров и ассистентов, а также шесть видеооператоров повторов”, — рассказал глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола (УАФ) Лучано Луче.
Стоит отметить, что в начале августа УАФ сообщила о начале подготовки второй группы арбитров к работе с системой видеоповторов. До этого с ней работали только пятеро судей — Екатерина Монзуль, Виталий Романов, Николай Балакин, Сергей Бойко и Евгений Арановский