Уночі ворог атакував Київ БПЛА: цілі виявлено та знищенно - КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Під час останньої повітряної тривоги ППО знищило всі безпілотники, які випустили по столиці, повідомляє Київська МВА, пише УНН.
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"Остання повітряна тривога в столиці повʼязана із застосуванням агресором БПЛА. За попередніми даними, рашисти знову запустили по столиці баражуючі боєприпаси "Shahed".
З тактичного огляду, це був напад у кілька хвиль, з короткими інтервалами між атаками. Такою тактикою кремлівське зло намагається виснажити нашу ППО, а також психологічно впливати на цивільне населення. Не дочекаються!
Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
У Київській та Чернігівській областях повідомляли про роботу протиповітряної оборони.