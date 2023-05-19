Уночі ворог атакував Київ БПЛА: цілі виявлено та знищенно - КМВА

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Під час останньої повітряної тривоги ППО знищило всі безпілотники, які випустили по столиці, повідомляє Київська МВА, пише УНН.

Цитата

"Остання повітряна тривога в столиці повʼязана із застосуванням агресором БПЛА. За попередніми даними, рашисти знову запустили по столиці баражуючі боєприпаси "Shahed".

З тактичного огляду, це був напад у кілька хвиль, з короткими інтервалами між атаками. Такою тактикою кремлівське зло намагається виснажити нашу ППО, а також психологічно впливати на цивільне населення. Не дочекаються!

Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо 

У Київській та Чернігівській областях повідомляли про роботу протиповітряної оборони.

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