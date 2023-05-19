Ночью враг атаковал Киев БПЛА: цели обнаружены и уничтожены - КГВА

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КИЕВ. 19 мая. УНН. Во время последней воздушной тревоги ПВО уничтожило все беспилотники, которые выпустили по столице, сообщает Киевская ГВА, пишет УНН.

Цитата

"Последняя воздушная тревога в столице связана с применением агрессором БПЛА. По предварительным данным, рашисты снова запустили по столице барражирующие боеприпасы "Shahed".

С тактического обзора, это было нападение в несколько волн, с короткими интервалами между атаками. Такой тактикой кремлевское зло пытается истощить нашу ПВО, а также психологически воздействовать на гражданское население. Не дождутся!

Все обнаруженные воздушные цели, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены силами и средствам нашей противовоздушной обороны", - говорится в сообщении. 

Напомним 

В Киевской и Черниговской областях сообщали о работе противовоздушной обороны.

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