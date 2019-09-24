Уночі у Києві очікуються сильні заморозки
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У ніч на 25 вересня у столиці заморозки у повітрі 0-2° (II рівень небезпечності, помаранчевий). Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру, передає УНН.
"Уночі 25 вересня в Києві очікуються сильні заморозки у повітрі 0-2° (II рівень небезпечності, помаранчевий)", - йдеться в повідомленні.
Вдень 25 вересня у столиці очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 14-16° тепла.
Нагадаємо, жителів півночі Лівобережжя попередили про сильні заморозки.