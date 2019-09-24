Ночью в Киеве ожидаются сильные заморозки

"Ночью 25 сентября в Киеве ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-2° (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.

Днем 25 сентября в столице ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с. Температура днем 14-16° тепла.

Напомним, жителей севера Левобережья предупредили о сильных заморозках.